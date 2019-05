Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Lieferanten bestohlen

Rudolstadt (ots)

Einen Fleischlieferanten bestahlen Unbekannte am Montagmorgen vor einem Rudolstädter Supermarkt. Der Mann belieferte gegen 08.30 Uhr einen Supermarkt in der Oststraße und ließ dabei seinen Fiat Ducato vor dem Lieferzugang des Marktes stehen. Als er kurz in den Markt lief, nutzte ein Dieb offenbar einen unbeobachteten Moment und nahm aus dem unverschlossenen Fahrzeug eine Geldbörse mit mehreren Hundert Euro. Die Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt und sucht Zeugen. Wer Montagmorgen in der Oststraße verdächtige Personen bemerkte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

