Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Selbst gestellt

Saalfeld (ots)

Selbst stellte sich eine per Haftbefehl gesuchte Frau gestern Abend in Saalfeld. Die 40-Jährige hatte offenbar eine richterlich auferlegte Geldstrafe wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz nicht gezahlt, weshalb die Staatsanwaltschaft einen Haftantrag stellte. Als sie am Sonntag erfuhr, dass die Polizei nach ihr suche, erschien sie gegen 20.30 Uhr freiwillig in der Saalfelder Dienststelle. Weil sie die offene Geldstrafe von rund 1000 Euro auch dort nicht zahlen konnte, fuhren sie die Beamten noch in der Nacht in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt. Dort wird sie voraussichtlich die nächsten 60 Tage ihre Strafe absitzen müssen.

