Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: In Frisörladen gefahren

Pößneck (ots)

Unbeabsichtigt landete ein Rentner gestern Nachmittag mit seinem PKW in einem Frisörsalon in Pößneck. Der 78-Jährige verwechselte nach eigenen Angaben Brems- und Gaspedal seines Mitsubishis und fuhr deshalb am Pößnecker Markt mit seiner PKW-Front direkt in die Eingangstür des Frisörgeschäftes. Zum Glück erlitt der Mann nur leichte Verletzungen. Allerdings entstanden an seinem Fahrzeug und dem Ladeneingang Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

