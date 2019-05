Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hundebesitzer gesucht

Sonneberg (ots)

Am Sammstag meldete sich gegen 10:00 Uhr eine Frau aus Sonneberg, dass ihr im Wohngebiet Wolkenrasen, Nähe EDEKA ein Yorkshire Terrier zugelaufen ist. Der Hund war ohne Herrchen/ Frauchen unterwegs. Wer vermisst einen solchen Hund? Anfragen können an die Polizei in Sonneberg gestellt werden - Tel. 036758750

