Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wildunfall mit verletzten Motorradfahrer

Sonneberg (ots)

In der Nacht von Freitag zu Sammstag kollidierte in Neuhaus am Rennweg ein Motorradfahrer mit einem Reh. Der Zusammenstoß war so heftig, dass nicht nur das Reh verendete, sondern auch das Motorrad nur noch Schrottwert hat und der Biker mit dem Rettungshubschrauber weggeflogen werden musste. Die Straße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

