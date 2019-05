Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Rentnerin schwer verletzt

Steinach (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine Rentnerin bei einem Verkehrsunfall am heutigen Vormittag in Steinach. Nach ersten Zeugenaussagen querte die 83-Jährige mit einem Rollator gegen 10.00 Uhr die Fahrbahn in der Eichhornstraße. Zur selben Zeit soll ein 80-jähriger Mann mit seinem Suzuki aus einer Parkfläche rückwärts auf die Eichhornstraße gefahren sein. Aus noch ungeklärter Ursache erkannte der Autofahrer die Frau offenbar zu spät und stieß gegen die 83-Jährige. Die Rentnerin stürzte in der Folge zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie kam zur weiteren Behandlung per Rettungswagen in ein Klinikum. Die Sonneberger Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

