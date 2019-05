Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fenster eingeworfen - Zeugen gesucht!

Wurzbach (ots)

Mit einem Stein warfen Unbekannte letzte Nacht ein Fenster eines Mehrfamilienhauses in Wurzbach ein. Nach jetzigen Erkenntnissen schleuderten die Täter den Stein gegen 00.40 Uhr offenbar bewusst gegen das Wohnzimmerfenster einer Wohnung am Oßlaberg. Das Fenster ging dabei zu Bruch und der Stein landete in der Wohnung. Im Haus wurde zum Glück niemand verletzt, jedoch entstanden Sachschäden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Näheres zum Sachverhalt angeben können. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die am Oßlaberg in der Nacht zum Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkten. Hinweise nehmen die Beamten der PI Saale-Orla unter der Telefonnummer 03663/4310 entgegen.

