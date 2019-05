Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zu wenig Abstand

Sonneberg (ots)

Dass zu wenig Abstand gefährlich werden kann, bekamen zwei Mopedfahrer gestern Nachmittag in Sonneberg schmerzlich zu spüren. Die beiden 15 und 16 Jahre jungen Männer fuhren gegen 15.30 Uhr in der Neuhäuser Straße im fließenden Verkehr mit. Offenbar hielten beide aber die notwendigen Sicherheitsabstände zum Vordermann nicht ein. Als vor ihnen ein PKW verkehrsbedingt abbremste, fuhr der Erste auf den Seat auf und der Zweite auf seinen vorausfahrenden Kumpel auf. So stürzten beide mit ihren Simsons zu Boden und zogen sich schmerzhafte Schürfwunden zu. An allen beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Eine ärztliche Behandlung lehnten die jungen Männer vor Ort ab.

