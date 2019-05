Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Pößneck (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Donnerstag, 23.05.2019 zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr kam es in Pößneck zu einer Verkehrsunfallflucht. Das unbekannte Fahrzeug befuhr eine enge Straße und kollidierte dort mit seinem rechten Außenspiegel mit einem geparkten Pkw. Da das Spiegelgehäuse des unbekannten Fahrzeugs noch an der Unfallstelle war, konnte nachvollzogen werden, dass es sich um einen blauen Pkw Skoda handeln musste.

Wer Beobachtungen zu dem beschriebenen Fahrzeug oder zum Unfallhergang machen konnte, möge diese bitte der Polizeiinspektion Saale-Orla (03663 431-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle mitteilen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

