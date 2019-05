Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrüger in Lebensmittelmärkten unterwegs

Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Ein unbekannter Mann betrat am 23.05.2019 gegen 13 Uhr einen Lebensmittelmarkt in Neustadt an der Orla und tauschte dort Waren ohne Kassenzettel im Wert von ca. 30 Euro um. Es wird vermutet, dass der Mann die Waren zuvor woanders gestohlen hat. Der Mann soll mit einem Pkw mit Leipziger Nummernschild unterwegs sein, welcher sehr vollgeladen ist.

Falls jemand Beobachtungen zu diesem oder einem ähnlich gelagertem Sachverhalt machen konnte, möge sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (03663 431-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

