Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallverursacher geflüchtet

Saalfeld (ots)

Schaden an einer Saalfelder Hausfassade verursachte ein unbekannter Autofahrer vermutlich in der Nacht zum Donnerstag. Zeugen stellten am Donnerstagmorgen frische Unfallspuren an einem Büro- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße fest. Offenbar war der Unbekannte auf einen Parkplatz am Jobcenter sowie einer Autoglasfirma gefahren und hatte dabei mit einem PKW die Gebäudeecke touchiert. An dem Objekt entstanden Schäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

