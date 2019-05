Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Eingangstür beschädigt

Leutenberg (ots)

Unbekannte beschädigten in der Nacht zum Donnerstag einen Hauseingang in Leutenberg. Offenbar versuchten die Täter, die Glastür eines Mehrfamilienhauses im Herrngarten aufzubrechen und zerstörten dabei die Verglasung. Zeugen bemerkten am Morgen die beschädigte Tür. Nach jetzigen Erkenntnissen der Polizei gelangten der oder die Täter jedoch nicht ins Haus. Auch zu diesem Fall sucht die Polizei nun Zeugen. Informationen nehmen die Beamten unter Tel. 03671/560 entgegen.

