Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zigarettenautomat aus Supermarkt gestohlen

Neuhaus-Schierschnitz (ots)

Neuhaus-Schierschnitz - In der Nacht zum Mittwoch drangen Diebe in Neuhaus-Schierschnitz in das Gebäude eines Supermarktes ein. Dazu hebelten sie eine Zugangstür des Objektes in der Hofwiese gewaltsam auf. Im Vorraum des Marktes entwendeten sie einen Zigarettenautomaten, den sie komplett mitnahmen und später auf dem Grundstück eines nahe gelegenen Energieversorgers gewaltsam öffneten. Nach Zeugenhinweisen kamen die Sonneberger Ermittler am Mittwoch zwei Tatverdächtigen auf die Spur, bei denen die Beamten bei einer folgenden Durchsuchung auch verschiedene Einbruchswerkzeuge sicherstellten. Ob die sichergestellten Werkzeuge auch in dem jetzt betroffenen Supermarkt zum Einsatz kamen, soll nun die Spurenauswertung ergeben. Die Beamten suchen diesbezüglich weitere Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Personen in Neuhaus-Schierschnitz bemerkten. Hinweise sind bitte an die PI Sonneberg unter der Telefonnummer 03675/8750 zu richten.

