Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Gartenhaus

Saalfeld (ots)

In ein Gartenhaus brachen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Saalfeld ein. Die Täter überstiegen den Zaun des betroffenen Gartens in der Anlage "Am Weidig" und brachen anschließend eine Tür der dortigen Laube auf. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und ließen eine Handkreissäge sowie mehrere volle Bierflaschen mitgehen. Dabei hinterließen die Einbrecher Sachschäden in Höhe von rund 300 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen und hofft unter der Telefonnummer 03671/560 auf Täterhinweise.

