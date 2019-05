Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebe im City-Center

Saalfeld (ots)

Ungewöhnliche Beute hatten Diebe aktuell in einem Saalfelder Kaufcenter im Visier. Wie Zeugen am Mittwochnachmittag bemerkten, hatten Unbekannte einen Edelstahl-Handlauf im City-Center am Markt demontiert, um es später offenbar zu entwenden. An dem Handlauf waren bereits sämtliche Befestigungsmuttern gelöst. Ob die Diebe in dem gut frequentierten Center unter Umständen gestört wurden oder sie eine spätere Abholung planten, ist noch unklar. Der Hausmeister ließ das Geländer zwischenzeitlich wieder sichern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die am Mittwoch oder an den vorherigen Tagen verdächtige Personen im Center bemerkten. Hinweise zu möglichen Tätern nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell