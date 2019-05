Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallverursacher schnell ermittelt

Schaala (ots)

Glück im Unglück besaß die Eigentümerin eines Skodas am Mittwochabend in Schaala. Gegen 21.00 Uhr hörte sie ein lautes Krachen vor ihrem Haus und machte sich sofort Sorgen um ihren PKW. Geistesgegenwärtig lief sie ans Fenster und konnte gerade noch das Kennzeichen eines wegfahrenden dunklen Kombis erkennen. Im Anschluss entdeckte sie an ihrem PKW, der vor dem Haus stand, frische Unfallschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Da sie den hinzu gerufenen Polizisten jedoch das Kennzeichen des Verdächtigen nennen konnte, standen diese kurze Zeit später an dessen Wohnanschrift. An dem schwarzen Kombi fanden sich frische, passende Unfallspuren, weshalb gegen den 19-jährigen Saalfelder nun wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt wird und er voraussichtlich auch für die Schäden aufkommen muss.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell