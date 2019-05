Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Saalfeld (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich bereits in der letzten Woche in Saalfeld ereignete. Am Donnerstag, dem 16.05.2019, stellte ein Mann seinen silbergrauen Skoda Octavia gegen 14.30 Uhr auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz in der Knochstraße ab. Als er zwei Stunden später zurückkehrte, bemerkte er frische Unfallschäden an seinem PKW. Ein noch unbekannter Autofahrer war offenbar beim Ein- oder Ausparken gegen den Skoda gestoßen und beschädigte dessen gesamte Fahrerseite. Dabei hinterließ der fremde PKW auch blaue Lackspuren an dem Skoda. Obwohl Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden, entfernte sich der Verursacher, ohne den Eigentümer oder die Polizei zu informieren. Jetzt ermittelt die Saalfelder Polizei wegen des Verdachts der Unfallflucht und sucht Zeugen. Wer am Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

