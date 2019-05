Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Berauschter Radfahrer

Saalfeld (ots)

Einen berauschten Radfahrer zogen Polizeibeamte letzte Nacht in Saalfeld aus dem Verkehr. Der 30-Jährige radelte gegen 02.30 Uhr in der Pößnecker Straße in eine Verkehrskontrolle. Dabei bemerkten die Beamten die Alkoholfahne des Saalfelders. Ein Atemtest ergab schließlich 1,66 Promille. Deshalb untersagten die Polizisten dem jungen Mann die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme im Krankenhaus und fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt.

