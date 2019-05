Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polo prallt gegen Baum

Titschendorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Dienstag gegen 17:10 Uhr befuhr eine 18-Jährige mit ihrem VW Polo die L1095 aus Richtung Nordhalben kommend in Richtung Rodacherbrunn. In einer Linkskurve, am Abzweig nach Titschendorf kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrsschild, durchfuhr den angrenzenden Straßengraben, über die angrenzende K106, welche nach Titschendorf führt, und prallte abschließend gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin bleib dabei unverletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

