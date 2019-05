Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Etzelbach (ots)

Ein Motorradfahrer kam Sonntagnachmittag bei Etzelbach von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 55-Jährige war gegen 13.15 Uhr auf der B88 von Zeutsch in Richtung Rudolstadt unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Etzelbach verlor er offenbar auf Grund von Unachtsamkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Yamaha. Das Kraftrad kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Wiese, geriet in einen Wassergraben und stürzte. Zum Glück erlitt der Mann aus dem Saale-Holzland-Kreis nach jetzigen Informationen der Polizei nur leichte Verletzungen. Sein Motorrad wurde stark beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

