Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Querschläger beschädigt Jalousie

Krölpa (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am Morgen des 19.05.2019 teilte ein 42-Jähriger (männlich, deutsch) der Polizei mit, dass jemand in seine Jalousie geschossen habe. Ein Einschussloch sowie ein Geschoss waren vorhanden. Es stellte sich heraus, dass ein 76-jähriger Nachbar (männlich, deutsch) mittels eines Luftgewehres umherschoss, um Vögel zu vertreiben. Hierbei muss sich ein Geschoss als Querschläger in der Jalousie des Geschädigten verirrt haben. Gegen den 76-Jährigen wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell