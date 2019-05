Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Luftfilter vom Moped entwendet

Pößneck (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 19.05.2019 stellte ein 17-Jähriger (männlich, deutsch) um 18 Uhr sein Moped am Busbahnhof in Pößneck ab. Als er gegen 19:30 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass durch unbekannte Täter der rote Luftfilter seines Mopeds abmontiert wurde.

Wer zu diesem Sachverhalt Beobachtungen machen konnte, möge diese der Polizeiinspektion Saale-Orla (03663 431-0) oder jeder anderen Dienststelle mitteilen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell