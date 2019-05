Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus einer Sportanlage

Saalfeld (ots)

In den Nachtstunden vom 17.05. zum 18.05.2019 wurde durch unbekannte Täter zunächst der Maschendrahtzaun einer Tennisanlage in Saalfeld aufgeschnitten. Im Anschluss warfen die Täter mit einem Aschenbecher die Scheibe des Vereinsgebäudes ein und konnten dort einen geringen Bargeldbetrag in einer Kasse vorfinden. Auch in diesem Fall war der Sachschaden wesentlich höher als das vorgefundene Beutegut. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03671/ 56-0 zu melden.

