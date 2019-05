Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl aus Fleischerei

Saalfeld (ots)

Am 18.05.2019 meldete der Inhaber einer Fleischerei in Saalfeld in der oberen Stadt einen Einbruch in sein Geschäft. Unbekannte Täter hatten in der Nacht vom Freitag zum Samstag ein Gitter eines Fensters auf der Rückseite der Fleischerei entfernt und anschließend mit einem Stein die Scheibe des Fensters eingeschlagen. Danach drangen sie in die Fleischerei und konnten dabei 30,- Euro Bargeld aus einer Kasse erbeuten. Der verursachte Sachschaden war um ein vielfaches höher und beträgt mindestens 500,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03671/ 56-0 entgegen.

