Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrüche

Rudolstadt (ots)

Durch derzeit unbekannte Täter wurden in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Rudolstadt zunächst ein Eiswagen und anschließend ein Verkaufsstand für Erdbeeren gewaltsam aufgebrochen. In beiden Fällen konnten die Täter jedoch kein Bargeld erbeuten, da die Kassen leer waren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 03671/ 56-0 entgegen.

