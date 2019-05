Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl glückt nicht

Göttengrün (ots)

Am Freitag, 17.05.2019 gegen 10:30 Uhr wurde durch einen Mitarbeiter einer Firma ein Einbruch in das Firmengebäude gemeldet. Unbekannte Täter brachen die Tür zum Gebäude auf und untersuchten die Räumlichkeiten oberflächlich. Ohne Beutegut wurden die Täter durch den akustischen Alarm der Firma in die Flucht geschlagen.

Es werden Zeugen gesucht, die diesen Vorfall möglicherweise beobachtet haben könnten. Diese mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Orla (03663 431-0) oder bei jeder anderen Dienststelle melden.

