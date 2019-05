Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Friedhofsbaum entzündet

Schmiedefeld (ots)

Einen Baum setzten Unbekannte auf dem Friedhof in Schmiedefeld, im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Brand. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 14.30 Uhr und Donnerstag, 07.00 Uhr entzündeten die Unbekannten offenbar mit Brandbeschleuniger eine ca. 60 Jahre alte Kastanie. Der teils hohle Baum musste am Donnerstag aus Sicherheitsgründen durch die Feuerwehr gekappt werden, um ihn vollständig löschen zu können. Die Saalfelder Polizei ermittelt nun gegen Unbekannt und sucht Hinweise zu tatverdächtigen Personen. Informationen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell