Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geparkten Audi beschädigt

Hirschberg, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 07:45 und 12:45 Uhr wurde in der Gerberstraße ein geparkter Audi beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug kollidierte vermutlich im Vorbeifahren mit dem Audi. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Audi abgerissen und Lackkratzer an der linken Fahrzeugseite verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss pflichtwidrig von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem Audi entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Die Polizeiinspektion Saale-Orla hat die Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten sich unter 03663/4310 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell