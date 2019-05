Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schülerin von Pkw angefahren und leicht verletzt

Moßbach, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 14:10 Uhr stieg eine 13-jährige Schülerin in Moßbach an der Haltestelle beim Landgasthof "Deutscher Hof" aus dem Schulbus und hatte die Absicht hinter dem Bus die Fahrbahn zu überqueren. In diesem Moment fuhr ein Pkw aus Richtung Ortsmitte kommend an dem Bus vorbei. Es kam zur Kollision zwischen dem Außenspiegel des Pkw und dem Arm des Mädchens. Dieses ging daraufhin zu Boden. Der Pkw-Fahrer hielt kurz an, hinterließ jedoch lediglich seine Mobilfunknummer und seinen Nachnamen. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Das Mädchen wurde bei dem Verkehrsunfall leicht am Arm verletzt.

Die Polizeiinspektion Saale-Orla ermittelt nun wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der Fahrlässigen Körperverletzung. Zeugen werden gebeten sich persönlich bei der Polizei in Schleiz oder unter 03663/4310 zu melden.

