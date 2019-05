Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrt missachtet

Tegau, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 12:30 Uhr fuhr ein 52-Jähriger von Dragensdorf in Richtung Tegau. An der Kreuzung bei Tegau hatte er die Vorfahrt zu gewähren. Er hielt zunächst an, übersah dann jedoch einen aus Richtung Schleiz kommenden Ford und fuhr los. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von gesamt ca. 5000 Euro.

