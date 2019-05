Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beim Wenden Metallzaun beschädigt

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Zu einem Unfall sucht die Polizei den bisher unbekannten Unfallbeteiligten. Mit einem Fahrzeug wurde am Mittwoch zwischen 08:15 Uhr und 12:30 Uhr in der Rosa-Luxemburg-Straße ein Metallzaun am Grundstück der Hausnummer 12 beschädigt. Der Schadensverursacher hatte offenbar versucht in der Grundstückseinfahrt zu wenden. Statt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, flüchtete der Kfz-Führer aber von der Unfallstelle und hinterließ Schaden in Höhe von 300 EUR am Zaun. Wer Angaben zum Verursacher machen kann, wird gebeten, sich mit der Saalfelder Polizei unter Tel. 03671/560 in Verbindung zu setzen.

