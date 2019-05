Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gestohlener Pkw wieder aufgefunden

Sonneberg (ots)

Ein in der Nacht von Montag auf Dienstag durch unbekannte Täter entwendeter Pkw Opel der Diakonie konnte am Mittwoch durch Zeugenhinweise bei der Michaeliskirche im Stadtteil Steinbach wieder aufgefunden werden. Darin konnte zudem das Diebesgut sichergestellt werden, welches aus einem weiteren Pkw-Einbruch vom Vortag in der Schönbergstraße stammt. Die Polizei führt in beiden Fällen umfangreiche Ermittlungen.

