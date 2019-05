Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tempokontrolle nach Bürgerbeschwerden

Könitz (ots)

Die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeiten überwachten Saalfelder Verkehrspolizisten am Mittwoch in Könitz. Nach Bürgerbeschwerden wegen häufiger Tempoüberschreitungen kontrollierten die Beamten zwischen 15.00 Uhr und 21.00 Uhr die gefahrenen Geschwindigkeiten im Langen Rain. Dabei ertappten die Polizisten 26 Autofahrer, die schneller als erlaubt unterwegs waren. Bei erlaubten 30 km/h wurden 22 Fahrer mit Tempi bis 50 km/h geblitzt. Diese kamen ohne Punkte sowie Fahrverbote davon und hatten Verwarngelder bis 35 Euro zu zahlen. Vier Autofahrer besaßen weniger Glück. Mit gefahrenen 59 km/h müssen sie nun mit Bußgeldern bis 100 Euro sowie je einem Punkt in Flensburg rechnen.

