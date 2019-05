Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bei Wildunfall Führerschein eingebüßt

Burkersdorf (ots)

In der Nacht zum Donnerstag büßte ein Autofahrer nach einem Wildunfall bei Bad Blankenburg seinen Führerschein ein. Der Mann befuhr mit seinem PKW gegen 01.15 Uhr die Kreisstraße von Dittersdorf in Richtung Dittrichshütte. In Höhe der Ortslage Burkersdorf kreuzte nach seinen Angaben ein Rothirsch die Fahrbahn. Der 21-Jährige wich laut seinen Schilderungen dem Tier aus und verlor dabei die Kontrolle über seinen PKW. In der Folge kam der VW von der Straße ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und blieb auf einer Böschung liegen. Die von dem Autofahrer hinzu gerufenen Polizisten nahmen den Unfall auf und überprüften die Fahrtauglichkeit des Mannes. Ein Atemalkoholtest ergab 1,2 Promille, weshalb die Beamten eine Blutentnahme veranlassten, den Führerschein des VW-Fahrers sicherstellten und eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt fertigten. Am Volkswagen entstand ein Totalschaden. Er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Hirsch soll unverletzt entkommen sein.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell