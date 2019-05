Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Büros aufgebrochen

Saalfeld (ots)

In ein Bürogebäude brachen Diebe in der Nacht zum Mittwoch in Saalfeld ein. Zwischen 17.00 Uhr und 06.00 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu den Räumen einer Elektrofirma sowie eines Steuerbüros in dem Objekt in der Pößnecker Straße. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und ließen offenbar einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag mitgehen. Nach ersten Schätzungen hinterließen die Eindringlinge Schäden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

