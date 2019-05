Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte brechen in Gebäude in der Köppelsdorfer Straße ein

Sonneberg (ots)

Am Montagnacht gegen 03:00 Uhr hatten Zeugen die Polizei informiert, da sie ein klirrendes Geräusch gehört hatten und sich zudem 2 Personen von einem Gebäude in der Köppelsdorfer Straße entfernten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten bisher nicht zum ergreifen der Täter führen. Wie die Ermittlungen am Tatort ergaben, hatten die Täter ein Fenster im Erdgeschoß des Gebäudes eingeschlagen und geöffnet und gelangten so in die Räumlichkeiten und Büros. Dort entwendeten sie 30 Euro Bargeld sowie ein Mobiltelefon und diverse Schlüssel, darunter auch Pkw-Zweitschlüssel. Personen, die Beobachtungen zu dem Einbruchsdiebstahl gemacht haben, melden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg.

