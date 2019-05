Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Simson aus Garage gestohlen

Lichte. Landkreis Sonneberg. (ots)

In der Lamprechter Straße haben Einbrecher aus einer Garage ein Moped gestohlen. Im Zeitraum vom 18.04. bis zum 12.05. waren die Diebe aktiv. In dem Zeitraum wurde offenbar gezielt die Garage aufgebrochen, in der das Moped gestanden hatte. Das Kleinkraftrad der Marke Simson ist grün und hat vier Gänge. Am Moped fehlen das Versicherungskennzeichen und die Schutzbleche. Die Polizei in Sonneberg führt zu dem besonders schweren Fall des Diebstahls die weiteren Ermittlungen und nimmt zum Verbleib der Simson oder zu möglichen Tätern Informationen unter Tel. 03675/8750 entgegen.

