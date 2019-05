Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Scheibe eingeworfen

Probstzella (ots)

Am Samstag gegen 20:20 Uhr vernahm ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße ein klirrendes Geräusch. Als er nachsah, stellte er fest, dass bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe des Hauses eingeworfen haben und so einen Schaden von zirka 200 Euro verursachten. Hinweise zu den Tätern nimmt die Saalfelder Polizei unter Telefon 03671-560 entgegen.

