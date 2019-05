Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert mit Fahrzeug unterwegs

Saalfeld (ots)

Wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 41-jährigen VW-Fahrer verantworten, als dieser am Sonntagmorgen während einer Verkehrskontrolle in der Kelzstraße mit einem Atemalkoholwert von 3,18 Promille festgestellt wurde. Entsprechend fertigten die Beamten eine Anzeige, ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

