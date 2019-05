Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Leitplanke kollidiert

Cursdorf (ots)

Der Fahrer eines Kleintransporters befuhr in den Mittagsstunden des 10.05.2019 die Landstraße von Neuhaus kommend in Richtung Cursdorf. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam der Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dabei die Leitplanke. Hierdurch entstand am Fahrzeug und Leitplanke ein Gesamtschaden von 4.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell