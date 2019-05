Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrer nach Unfall schwerverletzt

Rudolstadt (ots)

Am Freitag, gegen 09.30 Uhr wurde nach einem Verkehrsunfall ein Fahrradfahrer schwerverletzt in ein Klinikum eingewiesen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der vorfahrtsberechtigte Radfahrer die Cumbacher Straße stadteinwärts, als an der Kreuzung Am Gänsebach von rechts kommend ein Fiatfahrer nach links auf die Cumbacher Straße auffahren wollte. Um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden bremste der Radfahrer stark ab, kam in der Folge zu Fall und verletzte sich schwer. Zur Aufklärung der Unfallursache sucht die Saalfelder Polizei Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Hinweise werden unter Telefon 03671/560 entgegen genommen.

