Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert gegen Wegweiser gefahren

Neuhaus am Rennweg (ots)

Der 55-jährige Fahrer eines Peugeot befuhr am Samstag Morgen die Bahnhofstraße in Neuhaus am Rennweg. Kurz vor dem dortigen Kreisverkehr kam er mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Verkehrswegweiser. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, am Wegweiser Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Ein anschließend bei dem Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

