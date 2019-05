Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Baumarkt

Schalkau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bislang unbekannte Täter in einen Baumarkt in Schalkau ein. Hierzu öffneten diese gewaltsam das Fenster zum Toilettenbereich. Im Baumarkt wurden anschließend mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt. Es wurde Wechselgeld in Höhe von ca. 250 Euro sowie diverse Gegenstände entwendet.

