Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher stehlen Navi und Autoschlüssel

Saalfeld (ots)

Ein mobiles Navigationsgerät und mehrere Autoschlüssel stahlen Unbekannte in der Nacht zum Freitag aus einer Saalfelder Firma für Verkehrsleittechnik. Die Diebe zerstörten ein Fenster des Gebäudes in der Langenschader Straße und gelangten so in die Firma. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Büroräume und ließen mehrere Schlüssel von Firmenfahrzeugen sowie ein Navi der Fa. TomTom mitgehen. Im Objekt entstanden Gesamtschäden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Fahrzeuge wurden nicht entwendet. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Hinweise zu tatverdächtigen Personen und Fahrzeugen nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell