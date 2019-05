Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Platzverweise ausgesprochen

Schleiz (ots)

Weil sie mehrfach eine angemeldete Versammlung und Wahlkampfveranstaltung in Schleiz gestört haben sollen, sprach die Polizei am Donnerstag zwei Verdächtigen Platzverweise aus. Die 20 und 47 Jahre alten Männer sollen am Nachmittag unter anderem mehrere Schilder umgestoßen haben. Polizisten erhoben die Personalien der Verdächtigen und stellten bei ihnen ein Messer sicher. Dabei sollen die Männer aus Erfurt, gegen welche bereits mehrfach polizeilich ermittelt wurde, Widerstand geleistet haben. Unter anderem soll ein Beamter getreten worden sein. Verletzt wurde niemand. Da die Verdächtigen dem mehrfach ausgesprochenen Platzverweis nicht folgten, kam der 20-Jährige zeitweise in Gewahrsam. Der alkoholisierte 47-Jährige wurde durch einen Arzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingewiesen. Gegen beide wird nun wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

