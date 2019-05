Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verdächtigen nach Zeugenhinweisen gestellt

Saalfeld (ots)

Einen verdächtigen Mann konnte die Polizei letzte Nacht nach Zeugenhinweisen in Saalfeld stellen. Den 30-Jährigen hatten Anwohner offenbar beobachtet, wie er gegen 01.00 Uhr in der Innenstadt unter anderem an einer Bushaltestelle, an Verkehrszeichen sowie an Laternen illegal Aufkleber anbrachte. Die hinzu gerufenen Polizisten stellten den bereits polizeibekannten und alkoholisierten Verdächtigen kurze Zeit später am Markt. Die von ihm noch mitgeführten Sticker mit Fußball- und Politikbezug wurden sichergestellt. Gegen ihn fertigten die Beamten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. Ein Atemtest ergab bei ihm 1,4 Promille.

