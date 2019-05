Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrecher in Spielothek

Neuhaus am Rennweg (ots)

Neuhaus am Rennweg - In Neuhaus am Rennweg brachen Unbekannte letzte Nacht in eine Spielothek ein. Die Diebe verschafften sich offenbar zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Objekt in der Marktstraße. Im Inneren brachen sie unter anderem eine Geldkassette auf und richteten erhebliche Sachschäden an. Was die Täter genau erbeuteten ist derzeit noch unklar. Die Kripo sichert zurzeit Spuren am Tatort und sucht nun Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht zum Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Neuhaus und Umgebung bemerkte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03672/417-1464 in der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld.

