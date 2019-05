Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Polizeilicher Großeinsatz nach Vermisstem

Bodelwitz (ots)

Am Mittwoch, 09.05.2019, suchten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Orla und der Einsatzunterstützung Saalfeld seit ca. 21 Uhr nach einem 52 jährigen Mann aus Burglemnitz, der dringend ärztliche Hilfe benötigte und in unbekannte Richtung abgängig war. An den Fahndungsmaßnahmen, die bis in die späten Nachtstunden andauerten, waren neben zahlreichen Einsatzbeamten auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Einsatzbeamte fahnden den Vermissten gegen 0:00 Uhr in einer Kleingartenanlage in Pößneck. Der Vermisste wurde anschließend medizinisch betreut und ins Krankenhaus verbracht.

