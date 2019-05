Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wahlkämpfer beleidigt

Sonneberg (ots)

Drei Betreiber eines Wahlinfostandes soll ein noch unbekannter Mann am Donnerstag in Sonneberg beleidigt haben. Der Verdächtige soll den in der Helene-Häusler-Straße betriebenen Werbestand der AfD aufgesucht und die dortigen drei Männer beleidigt, teilweise bespuckt und ihnen gedroht haben. Anschließend konnte der Unbekannte zu Fuß flüchten. Die Sonneberger Polizei ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts der Beleidigung und sucht Zeugen. Der Verdächtige junge Mann trug eine olivfarbene Jacke, hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen, besaß Piercings in der Nase sowie der Unterlippe und einen sogenannten Tunnel im Ohr. Bei seiner Flucht soll er auffällig gehinkt haben. Informationen zur Identität oder zum aktuellen Aufenthalt des Verdächtigen nehmen die Sonneberger Beamten unter der Telefonnummer 03675/8750 entgegen.

