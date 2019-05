Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diesel abgezapft

Kaulsdorf, OT Eichicht (ots)

Diesel zapften Unbekannte aus einem Bagger in Kaulsdorf ab. Die Diebe begaben sich offenbar in der Nacht zum Donnerstag auf die Baustelle an der B85 im Ortsteil Eichicht. Dort öffneten sie auf noch unbekannte Art und Weise den verschlossenen tank eines Baggers und ließen daraus ca. 100 Liter Diesel ab. Die Saalfelder Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Wer in der besagten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Kaulsdorf bemerkte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion.

